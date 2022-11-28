​Южная Корея впервые попала в створ на 143-й минуте на чемпионате мира

Сборная Южной Кореи старается активно действовать в атаке и много владеть мячом. Тем не менее, у «азиатских тигров» есть явные проблемы в завершении. В первом матче на чемпионате мира против Уругвая, завершившемся со счётом 0:0, корейцы ни разу не попали в створ ворот соперника. Во второй игре против Ганы сборная Южной Кореи отметилась первым попаданием в створ только на 53-й минуте.

Следить за развитием событий на поле в матче сборных Южной Кореи и Ганы во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в последнем туре группового этапа сборная Южной Кореи сыграет с Португалией.