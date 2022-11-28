Тарханов: «Корея владела преимуществом, но первый тайм Гана провела лучше»

Российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча между сборными Южной Кореи и Ганы.

«Команда Кореи владела преимуществом в этой встрече, но первый тайм ганцы провели лучше. В Катаре все игры хорошие, и встреча Кореи и Ганы не исключение. Интересный у команд получился матч, с множеством острых моментов», - цитирует Тарханова Sport24.

Тарханов добавил, что азиаты были близки к ничьей и обладали преимуществом, которое выражалось в игре, но не в счёте на табло. А победа команды Ганы, по мнению тренера, не только везение, а результат того, что многие африканские игроки выступают в Европе.

28 ноября сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи – 3:2. Дубль в составе африканцев на счету полузащитника «Аякса» Мохаммеда Кудуса.

Решающий матч «чёрные звёзды» проведут 2 декабря. 12 лет спустя после легендарного матча в ЮАР ганцы встретятся на ЧМ со сборной Уругвая.

Параллельно в квартете Н сыграют команды Португалии и Южной Кореи.