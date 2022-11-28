Африканская команда ещё никогда не проигрывала на чемпионате мира, ведя в счёте с преимуществом в два мяча

Сборная Ганы встречается со сборной Южной Кореи во втором туре группового раунда финальной части чемпионата мира, и уже в первом тайме африканская команда, в предыдущем матче проигравшая Португалии 2:3, забила два мяча.

Как подсказывает беспристрастная статистика, для африканской команды это очень комфортная ситуация - не только для Ганы как таковой, но для любой команды с континента, участвовавшей в чемпионатах мира. Еще никогда африканские команды не проигрывали матч, ведя в счете с преимуществом в два мяча.

Следить за событиями игры между сборными Ганы и Южной Кореи в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.