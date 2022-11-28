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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тренер сборной Ганы: «Нам немного повезло, но это футбол»

28 Ноября 2022 • 20:45 Комментировать
Южная Корея
2:3
Гана
окончен

Рулевой сборной Ганы Отто Аддо поделился впечатлениями от сегодняшнего матча против команды Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Африканцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Соперник хорошо играл, но мы не уступали. В начале встречи корейцы имели преимущество, однако спустя 20 минут мы восстановили контроль над игрой. После перерыва у нас были проблемы, но команда нашла в себе силы забить третий мяч. Нам немного повезло, но это футбол. Я рад, что наши старания были вознаграждены», - цитирует специалиста Lequipe.

После двух туров Гана занимает второе место в квартете Н, а Южная Корея идет последней.

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