Тренер сборной Ганы: «Нам немного повезло, но это футбол»

Рулевой сборной Ганы Отто Аддо поделился впечатлениями от сегодняшнего матча против команды Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2022. Африканцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Соперник хорошо играл, но мы не уступали. В начале встречи корейцы имели преимущество, однако спустя 20 минут мы восстановили контроль над игрой. После перерыва у нас были проблемы, но команда нашла в себе силы забить третий мяч. Нам немного повезло, но это футбол. Я рад, что наши старания были вознаграждены», - цитирует специалиста Lequipe.

После двух туров Гана занимает второе место в квартете Н, а Южная Корея идет последней.