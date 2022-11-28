​Южная Корея доминировала, но забила Гана

В понедельник матч второго тура группового этапа чемпионата мира проводят сборные Южной Кореи и Ганы. «Азиатские тигры» с первых минут захватили инициативу – корейцы много владели мячом, зарабатывали угловые, но забить не удавалось.

А в средине первого тайма открыть счёт удалось футболистам сборной Ганы. После подачи со штрафного мяч застрял во вратарской площади, где сориентировался Мохаммед Салису. Он нанёс точный удар с близкой дистанции. После проверки ВАР гол был засчитан, хотя были некоторые сомнения.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Южной Кореи и Ганы можно в текстовой трансляции.