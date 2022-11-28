​Южная Корея и Гана назвали составы на матч

Во втором понедельничном матче на чемпионате мира будут играть сборные Южной Кореи и Ганы.

«Азиатские тигры» выйдут на поле в таком составе: Ким Сон-Кю, Мун-Хван Ким, Мин-Чжэ Ким, Чжин-Су Ким, Ён-Гвон Ким, Им-Бом Хван, У-Ён Чон, Чхан-Хун Квон, Чон У-Ён, Хын-Мин Сон, Гуэ-Сон Чо.

«Чёрные звёзды», в свою очередь, будут действовать с первых минут в следующем составе: Ати-Зиги, Лемпти, Амарти, Салису, Менса, Парти, Абдул-Самед, Кудус, Джордан Айю, Андре Айю, Уильямс.

Стартовый свисток в матче Южная Корея – Гана прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

В первом туре сборная Южной Кореи сыграла вничью с Уругваем (0:0), а Гана проиграла Португалии (2:3).