Президент Ганы: «Я уверен, что мы сможем выйти из этой группы»

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо высказался о шансах сборной своей страны на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Смелое выступление Чёрных Звёзд в сегодняшнем матче против Португалии. Очень горжусь всей командой. Они живут, чтобы сражаться, и показали, что у них есть всё, что нужно, чтобы сразиться с любой командой на турнире. С нетерпением жду следующей игры против Южной Кореи и призываю всех ганцев сплотиться вокруг команды. Я уверен, что мы сможем выйти из этой группы. Вперёд, Чёрные Звёзды, вперёд!» - написал Акуфо-Аддо в социальных сетях.

Матч Гана – Южная Корея состоится 28 ноября в 16:00.