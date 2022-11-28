​Гана снова впереди в игре с Южной Кореей, у Кудуса дубль

Сборная Ганы не пала духом после того, как она растранжирила преимущество в два гола в матче против Южной Кореи всего за несколько минут. На 69-й минуте «чёрные звезды» снова повели в счёте. После передачи в штрафную площадь с левого фланга Иньяки Уильямс не попал по мячу, и тот долетел до Мохаммеда Кудуса. Последний точно пробил и принялся праздновать взятие ворот – 3:2 в пользу Ганы. Кудус таким образом оформил дубль – в первом тайме он отличился ударом головой.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче чемпионата мира - 2022 между сборными Южной Кореи и Ганы можно в текстовой трансляции.