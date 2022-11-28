​Форвард Южной Кореи установил несколько рекордов

По ходу второго тайма матча против Ганы на чемпионате мира нападающий сборной Южной Кореи Гуэ-Сон Чон оформил дубль – он дважды точно пробивал головой после подачи с левого фланга. Как сообщает Opta, форвард установил сразу несколько рекордов.

Во-первых, Гуэ-Сон Чо стал первым футболистом в истории сборной Южной Кореи, которому удалось забить больше одного гола в матче чемпионата мира.

Во-вторых, Гуэ-Сон Чо стал первым азиатским футболистом в истории, забившим два гола головой в одном матче чемпионата мира.

Следить за развитием событий на поле в матче Южная Корея – Гана можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.