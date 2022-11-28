Бенту – о поражении Южной Кореи от Ганы: «Мы заслуживали победу»

Главный тренер сборной Южной Кореи Паулу Бенту прокомментировал исход матча против Ганы (2:3).

Корейцы уступали со счётом 0:2, но нашли в себе силы отыграться. Однако последнее слово осталось за африканской сборной, вырвавшей победу на 68-й минуте.

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы забрать три очка. Да, мы допустили несколько ошибок, но в конце матча мы создали множество голевых моментов и должны были переворачивать ход встречи. Результат несправедливо. Я доволен игрой своей команды, но меня совершенно не устраивает такой счёт», – заявил Паулу Бенту, получивший красную карточку в концовке матча.