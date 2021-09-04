​Матч Украина – Франция приостанавливался из-за фаната

В субботу вечером в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Киеве играют сборные Украины и Франции. Примерно за пятнадцать минут до конца второго тайма игра приостанавливалась из-за юного болельщика, которому каким-то образом удалось прорваться на поле «Олимпийского». Стюарды поймали нарушителя порядка, и после этого игра возобновилась по свистку арбитра.

Следить за последними минутами матча Украина – Франция можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент на табло горит счёт 1:1. Голами отметились Николай Шапаренко и Антони Марсьяль.