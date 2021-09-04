Экс-игрок «Спартака» Калиниченко дал прогноз на матч Украина - Франция

Экс-футболист сборной Украины и московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от домашнего поединка «жёлто-синих» с национальной командой Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Об этом пишет Vseprosport.ru.

По словам Калиниченко, в предстоящем матче встретятся сборные, которые любят действовать в атакующем ключе. Следовательно, в этом поединке эксперт ожидает забитых мячей. Прогноз Калиниченко – тотал больше (2.5) голов.

Сборная Украины примет Францию на домашнем стадионе в Киеве. Игра пройдет в субботу, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.