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Чемпионат мира 2022

​Мбаппе уехал из расположения сборной Франции

02 Сентября 2021 • 20:22 Комментировать
Украина
...
Франция
04.09 21:45

Получивший травму в матче против Боснии и Герцеговины (ничья 1:1) Килиан Мбаппе не сможет помочь сборной Франции в ближайших играх отбора на чемпионат мира против Украины и Финляндии. Как сообщает RMC Sport, звёздный форвард «трёхцветных» покинул расположение национальной команды и будет восстанавливаться в расположении «ПСЖ».

После четырёх игр отбора на чемпионат мира сборная Франции лидирует в своей группе, раздобыв 8 очков (две победы, две ничьи). Впереди у команды Дидье Дешама ещё четыре игры отбора.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре и декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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