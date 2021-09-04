«Вы не смеётесь, значит всё хорошо» - наставник сборной Украины об интервью на родном языке

После назначения Александра Петракова на пост главного тренера сборной Украины, футболисты и персонал национальной команды всё чаще начали давать интервью на родном, украинском языке.

Подобная тенденция стала заметна в последние дни, когда от русской речи в разговоре с различными СМИ отказались Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Одним из немногих, кто всегда разговаривал на украинском, является Роман Яремчук, родившийся во Львове.

Так, на одной из пресс-конференций накануне встречи со сборной Франции Петраков развеселил журналистов, когда после нескольких заминок в попытках выразиться на украинском сказал: «Вы не смеётесь, значит всё хорошо».