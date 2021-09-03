​Шевченко: Хотел остаться в сборной Украины, но контракт не предложили

Андрей Шевченко дал пресс-конференцию, на которой высказался о причинах ухода с должности главного тренера сборной Украины.

Шевченко рассказал о том, что после Евро-2020 он и его штаб решили продолжить работу со сборной Украины. По возвращению с турнира специалист рассказал об этом Андрею Павелко [глава Украинской ассоциации футбола – прим.], но последний не был готов обсуждать новый контракт. По словам Шевченко, он пересекался с Павелко на финале Евро-2020, однако разговора о продолжении сотрудничества снова не было.

«30 июля мой контракт закончился, и я объявил об этом. Я не говорил, что ухожу», - сказал Шевченко, подчеркнув, что он хотел продолжить работу с командой.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков.

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