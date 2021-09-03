Дешам: «Команда Петракова похожа на команду Шевченко»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался накануне матча со сборной Украиной в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я спокоен относительно завтрашнего матча. Я смотрел матчи Украины на Евро-2020 и видел матч со сборной Казахстана. Хочу заметить, что команда Петракова похожа на команду Шевченко. Я знаю, что украинская команда довольно сильная», - цитирует Дешама пресс-служба сборной Франции.

Напомним, что матч между сборными Украины и Франции состоится завтра, 4 сентября, в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Начало запланировано в 21:45 по московскому времени.