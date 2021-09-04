Льорис – о матче с Украиной: «Хочу увидеть огонь в глазах французских футболистов»

Сегодня состоится матч между сборными Украины и Франции, который может сильно повлиять на расположение команд в отборочной группе на чемпионат мира.

Голкипер Уго Льорис поделился своими ожиданиями насчет предстоящей встречи. Футболист заявил, что хочет наконец-то прервать серию из неудачных поединков национальной команды. «Хочу увидеть огонь в глазах французских футболистов. Нам необходим положительный результат», - поделился Льорис пресс-службе сборной.

Напомним, что днями ранее Франция не смогла обыграть боснийцев, из-за чего упустила возможность оторваться от преследователей.