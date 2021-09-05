Малиновский обижается, что не проходит в состав сборной Украины – тренер

Наставник сборной Украины Александр Петраков после субботней ничьей с Францией (1:1) высказался по поводу Руслана Малиновского. Хавбек «Аталанты» во второй игре подряд не прошёл в стартовый состав национальной команды.

«Малиновский обижается, что я его не включил в состав. Я поговорим с ним, извинился. Я только возглавил команду, и мы играем по системе, в которой мне нужны игроки с фланговой скоростью» - высказался Петраков на пресс-конференции после завершения матча.

Напомним, что в отборе на чемпионат мира-2022 сборная Украины завершила вничью все свои пять прошедших матчей.