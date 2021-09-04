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​Как Шевченко шокировал футбольную Украину, и что будет дальше

04 Сентября 2021 • 03:14 Комментировать
Украина
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Франция
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Через 16 ч. 59 мин.

Пятничная пресс-конференция Андрея Шевченко всколыхнула футбольную Украину. Тренер буквально шокировал общественность, раскрыв всю правду о своём уходе с тренерского мостика национальной сборной страны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает пресс-конференцию и пытается понять, что будет дальше.

Сборная Украины успешно выступила на Евро-2020. Да, украинцам на турнире везло, но на выходе важно лишь одно – результат. А четвертьфинал для молодой украинской национальной команды, находящейся в процессе становления, оказался более чем хорошим результатом. Несмотря на успешный Евро, Андрей Шевченко ушёл с тренерского мостика сборной Украины. Многие связывали это с разумным желанием молодого специалиста начать работу на клубном уровне. Кто-то склонялся к слухам о том, что Шевченко на фоне четвертьфинала Евро запросил повышение зарплаты, а Украинская ассоциация футбола на это не пошла. И вот теперь, спустя месяц с лишним, Шевченко созвал пресс-конференцию и выдал: «Почему мой контракт не был продлён?!».

По словам Шевченко, он лично говорил о желании продолжить работу со сборной главе УАФ Андрею Павелко (кстати говоря, своему куму), но последний в тот момент не был готов это обсуждать, а затем больше не поднимал этот вопрос. Шевченко дождался приезда своего штаба и собрал пресс-конференцию, поскольку посчитал, что люди, журналисты и болельщики, должны знать правду.

Прежний контракт Андрея Шевченко был рассчитан до 30 июля. Самое интересное заключается в некой договорённости между тренером и УАФ. Из слов Шевченко и его юриста (да-да, тренер даже привёл на пресс-конференцию юриста, чтобы тот разъяснял пункты контракта) следует, что до 30 июля стороны должны были подвести итоги Евро-2020 и принять решение. Шевченко своё решение принял, сказав, что хочет работать дальше, а УАФ в лице Андрея Павелко, попросту говоря, «отморозилась».

Разумеется, последовал вопрос о финансах, но юрист подчеркнул, что контракт предусматривал его пролонгацию через дополнительное соглашение до конца 2022 года на прежних условиях. Сам Шевченко дополнил, что за пять лет работы у руля украинской национальной команды его оклад не менялся.

По ходу пресс-конференции Шевченко не раз подчёркивал, что он просто решил объяснить свою позицию людям и не хочет вступать в конфликты с УАФ или со своим кумом Павелко. В то же время характер мероприятия говорит как минимум о том, что Шевченко хочет узнать ответ на вопрос, почему УАФ отказалась от его услуг, и почему договорённость обсудить возможность продления контракта ещё на полтора года была проигнорирована.

Что будет дальше? Уже в субботу с журналистами должен пообщаться Андрей Павелко. Будет интересно услышать версию президента УАФ. Уйти от ответов на неудобные вопросы Павелко точно не удастся – слишком уж громкой получилась пресс-конференция Шевченко. Да и авторитет Андрея Николаевич в Украине и мире говорит не в пользу руководителя УАФ. Павелко придётся быть очень убедительным, иначе его репутации будет нанесён ощутимый ущерб.

Болельщикам сборной Украины сейчас тревожно, ведь сенсационная пресс-конференция Шевченко состоялась между матчами команды. Уже 4 сентября украинской сборной предстоит принять Францию после провала в Казахстане в виде ничьей 2:2. Слова Шевченко вряд ли зарядят позитивом сборную и её нового наставника, пускай и исполняющего обязанности главного тренера, Александра Петракова. А вот какой-то негативный эффект вполне может быть, учитывая то, насколько привязаны футболисты были к Шевченко. Ведь он не просто тренер – он легенда страны!

На пресс-конференции у Шевченко спросили о возможности возвращения на должность главного тренера украинской сборной. Андрей Николаевич ушёл от ответа, сказав, что здесь нет предмета для разговора. Учитывая ситуацию, есть ощущение, что при Андрее Павелко Шевченко в сборную не вернётся. Хотя кумовья могут и договориться.

Алексей Антоненко

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины Андрей Павелко
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