Марсьяль: «Гол в матче с Украиной принёс мне много пользы»

Форвард сборной Франции Антони Марсьяль обсудил с журналистами недавний поединок против команды Украины в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Мы провели достаточно непростой поединок. Несмотря ни на что, мы сумели сравнять счет и набрать очки. Я долгое время не забивал. Этот гол принес мне много пользы», - передает слова футболиста Lequipe.

Напомним, что Марсьяль поразил ворота «жёлто-синих» на старте второго тайма. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам пяти туров Франция лидирует в группе D с девятью баллами, а Украина, набрав пять очков, располагается на третьей строчке.