Дешам довызвал Ленгле в сборную

Дидье Дешам был вынужден воспользоваться услугами Клемана Ленгле и направить тому вызов на сентябрьские матчи.

Центральный защитник «Барселоны» таки поедет с действующими чемпионами мира на квалификационные поединки к будущему мундиалю в Катаре. В первых числах сентября французам предстоит провести отборочные игры против команд Боснии, Украины и Финляндии.

26-летний центрбек был довызван в стан «ле бле» по причине травмы своего коллеги по амплуа Дайо Упамекано. Футболист «Баварии» получил ушиб в недавнем матче Бундеслиги против «Герты» (5:0), ввиду чего он останется в расположении мюнхенского клуба.