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Чемпионат мира 2022

Дешам довызвал Ленгле в сборную

31 Августа 2021 • 08:51 Комментировать
Франция
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Босния и Герцеговина
1.17 7.50 17.00
01.09 21:45

Дидье Дешам был вынужден воспользоваться услугами Клемана Ленгле и направить тому вызов на сентябрьские матчи.

Центральный защитник «Барселоны» таки поедет с действующими чемпионами мира на квалификационные поединки к будущему мундиалю в Катаре. В первых числах сентября французам предстоит провести отборочные игры против команд Боснии, Украины и Финляндии.

26-летний центрбек был довызван в стан «ле бле» по причине травмы своего коллеги по амплуа Дайо Упамекано. Футболист «Баварии» получил ушиб в недавнем матче Бундеслиги против «Герты» (5:0), ввиду чего он останется в расположении мюнхенского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Дайо Упамекано Клеман Ленгле
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