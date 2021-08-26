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Чемпионат мира 2022

Дешам объяснил невызов Жиру

26 Августа 2021 • 19:20 Комментировать
Франция
...
Босния и Герцеговина
1.18 6.70 17.00
01.09 21:45

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам назвал мотивы, которым он руководствовался, определяя состав на предстоящие игры квалификации чемпионата мира.

«У меня никогда не было радикальной позиции по отношению к кому-то из своих подопечных. Оливье все ещё остаётся в поле моего зрения, он доступен для вызова. Положение игрока после переезда в «Милан» изменилось, теперь у него будет больше игровых минут.

Это спортивное решение. У нас есть возможность задействовать всего 23 игрока. В сборной Франции очень высокая конкуренция. Это мой выбор на сегодняшний день. Всё будет зависеть от успешности выступлений Оливье», - приводит слова Дешама Get Football News France.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру
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