Дешам объяснил невызов Жиру

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам назвал мотивы, которым он руководствовался, определяя состав на предстоящие игры квалификации чемпионата мира.

«У меня никогда не было радикальной позиции по отношению к кому-то из своих подопечных. Оливье все ещё остаётся в поле моего зрения, он доступен для вызова. Положение игрока после переезда в «Милан» изменилось, теперь у него будет больше игровых минут.

Это спортивное решение. У нас есть возможность задействовать всего 23 игрока. В сборной Франции очень высокая конкуренция. Это мой выбор на сегодняшний день. Всё будет зависеть от успешности выступлений Оливье», - приводит слова Дешама Get Football News France.