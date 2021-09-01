Неужто кризис начинается: Звёздная Франция вдесятером осеклась с Боснией и Герцеговиной дома

В одном из отборочных матчей среды Франция принимала Боснию и Герцеговину.

Французы бесславно выступили на Евро-2020, вылетев на стадии 1/8 финала от швейцарцев. «Трёхцветные» тогда были очень близки к победе, но умудрились упустить в концовке преимущество в два мяча и проиграть в серии пенальти. Да, прошло уже два месяца, да, таким образом не оправдаешься, но, конечно, команда Дидье Дешама хотела кое-как реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с Боснией и Герцеговиной. Та занимала последнее место в группе с одним очком после двух матчей, а Франция – первое с семя очками после трёх встреч.

Фаворит был очевиден, без сомнений. Среди сборных с территории бывшей Югославии примой является Хорватия – у боснийцев статус точно ниже. Тем не менее на первых минутах топовые хозяева не смогли задавить своих оппонентов. При этом дерзкие в футбольном смысле гости не стеснялись иногда напоминать о собственной атаке. К примеру, на рубеже четверти часа игры французы позволили Джеко попытать счастье с линии штрафной. Впрочем, Эдину не хватило точности.

Спустя десять минут стадион в Страсбурге сотрясся от звона штанги, в которую пульнул Мбаппе. Килиан пробивал с левой стороны с острого угла, то есть это был всё-таки не самый явный момент. Дальняя свечка от Кимпембе тоже сначала не предвещала визитёрам большой опасности, но мяч, планируя вниз по хитрой дуге, едва не нашёл себе путь в створ ворот Шехича. Боснийцы ответили ударом Пьянича из-за пределов штрафной, который стал добычей Льориса. Но не только этим ответили боснийцы, а ещё кое-чем покрепче.

Льорис после той ловли мяча решил разыграть его с защитниками, но просчитался с этим решением. Нет, сам Льорис не виноват – гол в ворота хозяев привёз не он, а Кимпембе. Невнятно обрезавшись недалеко от своей штрафной, он снабдил мячом Демировича. Тот коротко поделился с Джеко, который недолго думая послал мяч низом в правый угол (0:1). Однако долго оставаться ведущими в счёте боснийцам было не суждено.

Всего через четыре минут Мбаппе несильно подал угловой слева, Гризманн исхитрился пробить из неудобной позиции, мяч срикошетил от Хаджикадунича, и Шехич выбил его уже из-за ленточки. Возникла пауза неопределённости по поводу того, будет засчитан гол или нет. Гости доказывали арбитру, что снаряд не вошёл в площадь ворот, но на повторах телезрителям чётко была видна обратная ситуация. В итоге судья принял верное решение после консультаций по технической связи с помощниками (1:1).

Довольно быстро во втором тайме хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку за жёсткий подкат получил Кунде. Сначала ему была показана жёлтая, но арбитр изменил своё решение по итогам видеоповтора. У французов и до этого атакующая игра особо не клеилась, ну и в усечённом составе подопечные Дидье Дешама не сумели дожать противника. И ведь не скажешь, что они должны были обязательно побеждать. Боснийцы чувствовали себя неплохо, и они сами вполне могли вырвать победу в концовке, если бы Превляк попал в створ из хорошей позиции. Для них сохранившаяся до финального свистка ничья – это достижение, даже несмотря на то, что она доигрывала матч в большинстве. Ну а французов ждут весьма неприятные вопросы от журналистов и болельщиков.

Кирилл Иванцов