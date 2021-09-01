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Неужто кризис начинается: Звёздная Франция вдесятером осеклась с Боснией и Герцеговиной дома

01 Сентября 2021 • 23:36 Комментировать (1)
Франция
1:1
Босния и Герцеговина
окончен

В одном из отборочных матчей среды Франция принимала Боснию и Герцеговину.

Протокол игры  
Франция 1:1 Босния и Герцеговина
    36' Джеко Эдин (0:1)
(1:1) Гризманн Антуан 40'    
Льорис Уго Кунде Жюль   51' Варан Рафаэль Кимпембе Преснел Динь Люка Погба Поль Верету Жордан   30'   54' (Дюбуа Лео (   54') Лемар Тома   46' (Чуамени Орельен (   46') Гризманн Антуан   76' (Марсьяль Антони (   76') Бензема Карим   76' (Коман Кингсли (   76') Мбаппе Килиан   90' (Диаби Мусса (   90')
Запасные: Зума Курт Ленгле Клеман Меньян Майк Манданда Стив Канте Н'Голо Тео Эрнандес
Шехич Ибрагим Ахмедходжич Анел Хаджикадунич Деннис Саничанин Синиша Сушич Матео   64' (Ципетич Бранимир (   64') Пьянич Миралем Хаджиахметович Амир   76' Цимирот Гойко   72' (Лончар Стьепан (   72') Колашинац Сеад   54' (Чивич Эльдар (   54') Джеко Эдин Демирович Эрмедин   72' (Превляк Смаил (   72')
Запасные: Пирич Кенан Йовичич Александар Налич Ади Гояк Амер Стеванович Мирослав Ковачевич Аднан Крунич Раде Василь Никола
01 сентября. Стадион "де ла Мейно".

Французы бесславно выступили на Евро-2020, вылетев на стадии 1/8 финала от швейцарцев. «Трёхцветные» тогда были очень близки к победе, но умудрились упустить в концовке преимущество в два мяча и проиграть в серии пенальти. Да, прошло уже два месяца, да, таким образом не оправдаешься, но, конечно, команда Дидье Дешама хотела кое-как реабилитироваться перед своими болельщиками в домашнем матче с Боснией и Герцеговиной. Та занимала последнее место в группе с одним очком после двух матчей, а Франция – первое с семя очками после трёх встреч.

Фаворит был очевиден, без сомнений. Среди сборных с территории бывшей Югославии примой является Хорватия – у боснийцев статус точно ниже. Тем не менее на первых минутах топовые хозяева не смогли задавить своих оппонентов. При этом дерзкие в футбольном смысле гости не стеснялись иногда напоминать о собственной атаке. К примеру, на рубеже четверти часа игры французы позволили Джеко попытать счастье с линии штрафной. Впрочем, Эдину не хватило точности.

Спустя десять минут стадион в Страсбурге сотрясся от звона штанги, в которую пульнул Мбаппе. Килиан пробивал с левой стороны с острого угла, то есть это был всё-таки не самый явный момент. Дальняя свечка от Кимпембе тоже сначала не предвещала визитёрам большой опасности, но мяч, планируя вниз по хитрой дуге, едва не нашёл себе путь в створ ворот Шехича. Боснийцы ответили ударом Пьянича из-за пределов штрафной, который стал добычей Льориса. Но не только этим ответили боснийцы, а ещё кое-чем покрепче.

Льорис после той ловли мяча решил разыграть его с защитниками, но просчитался с этим решением. Нет, сам Льорис не виноват – гол в ворота хозяев привёз не он, а Кимпембе. Невнятно обрезавшись недалеко от своей штрафной, он снабдил мячом Демировича. Тот коротко поделился с Джеко, который недолго думая послал мяч низом в правый угол (0:1). Однако долго оставаться ведущими в счёте боснийцам было не суждено.

Всего через четыре минут Мбаппе несильно подал угловой слева, Гризманн исхитрился пробить из неудобной позиции, мяч срикошетил от Хаджикадунича, и Шехич выбил его уже из-за ленточки. Возникла пауза неопределённости по поводу того, будет засчитан гол или нет. Гости доказывали арбитру, что снаряд не вошёл в площадь ворот, но на повторах телезрителям чётко была видна обратная ситуация. В итоге судья принял верное решение после консультаций по технической связи с помощниками (1:1).

Довольно быстро во втором тайме хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку за жёсткий подкат получил Кунде. Сначала ему была показана жёлтая, но арбитр изменил своё решение по итогам видеоповтора. У французов и до этого атакующая игра особо не клеилась, ну и в усечённом составе подопечные Дидье Дешама не сумели дожать противника. И ведь не скажешь, что они должны были обязательно побеждать. Боснийцы чувствовали себя неплохо, и они сами вполне могли вырвать победу в концовке, если бы Превляк попал в створ из хорошей позиции. Для них сохранившаяся до финального свистка ничья – это достижение, даже несмотря на то, что она доигрывала матч в большинстве. Ну а французов ждут весьма неприятные вопросы от журналистов и болельщиков.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
01 Сентября 2021 в 23:49
День ничьих какой то. Мы и хорваты - ничья неплохой результат как я и предполагал
. Но две других удивили- - Украина и Казахстан и Франция и Босния и Герцеговина
Впрочем за что мы любим футбол? За непредсказуемость. Вот мы и увидели!
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окончен Казахстан 2:2 Украина 7.2 4.1 1.5
окончен Латвия 3:1 Гибралтар 1.25 5.5 15
окончен Словения 1:1 Словакия 2.3 3.2 3.3
окончен Люксембург 2:1 Азербайджан 2.2 3.1 3.65
окончен Мальта 3:0 Кипр 4.1 3.15 2.05
окончен Португалия 2:1 Ирландия 1.2 6.7 16
окончен Франция 1:1 Босния и Герцеговина 1.2 6.7 15
окончен Фарерские острова 0:4 Израиль 7.2 4.1 1.5
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