Жиру лишился места в сборной

Оливье Жиру не попал в заявку сборной Франции на предстоящие игры квалификации к чемпионату мира 2022.

Нападающего «Милана» неожиданно не оказалось в списке вызванных Дидье Дешамом футболистов на грядущие матчи отбора к мундиалю в Катаре, что подтверждает пресс-служба Федерации футбола Франции.

Вместо чемпиона мира 2018 года и вице-чемпиона Европы 2016 коуч «галльских петухов» вызвал в лагерь национальной команды 22-летнего вингера «Байера» Муссу Диаби, у которого за спиной пока нет официальных матчей за взрослую национальную команду.

Напомним, что ближайшими соперниками французов станут сборные Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии.