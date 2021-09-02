Мбаппе травмировался в матче за сборную Франции

Звездный форвард Килиан Мбаппе получил повреждение во вчерашнем поединке отбора ЧМ-2022 между сборными Франции и Боснии и Герцеговины. Об этом рапортует Lequipe.

Как сообщают французские журналисты, нападающий почувствовал боль во время встречи, из-за чего был заменен. В ближайшее время Килиан пройдет медобследование, которое определит степень серьезности травмы.

Матч между Францией и Боснией и Герцеговиной завершился вничью со счетом 1:1. Подопечные Дидье Дешама набрали восемь очков и уверенно лидируют в группе D.

В следующем туре французы пожалуют в гости к сборной Украины. Игра пройдет 4 сентября.