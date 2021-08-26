Меньян стал вторым номером в сборной Франции

Майк Меньян потеснил Стива Манданда в иерархии голкиперов в сборной Франции.

Голкипер «Марселя» присутствует в составе «ле бле» с 2008 года. Он длительное время был первым человеком на подмене у Уго Льориса, основного стража ворот команды. Но теперь, как сообщил Дидье Дешам, вторым номером в сборной будет Майк Меньян.

«Я хорошо знаком со Стивом. Пока он сохраняет высокий уровень работоспособности, остаётся конкуренция. Я позвонил ему, и теперь он наш номер три. Вторым будет Майк Меньян. У него иная ситуация», - подчеркнул коуч «ле бле» во время пресс-конференции по случаю оглашения заявки на игры отбора ЧМ.