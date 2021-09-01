Канте покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте покинул расположение национальной команды из-за травмы, передаёт пресс-служба французов. Сообщается, что игрок получил растяжение травму левой лодыжки.

В пресс-службе отметили, что главный тренер Дидье Дешам вызвал вместо него полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Футболист уже прибыл в расположение сборной Франции.

Напомним, что французам в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре предстоит сегодня сыграть со сборной Боснии и Герцеговины. Начало матча запланировано в 21:45 по московскому времени. Также на протяжении этой недели Франция сыграет со сборными Украины и Финляндии.