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Чемпионат мира 2022

Канте покинул расположение сборной Франции из-за травмы

01 Сентября 2021 • 18:42 Комментировать
Франция
...
Босния и Герцеговина
1.20 6.70 15.00
Через 1 ч. 36 мин.

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте покинул расположение национальной команды из-за травмы, передаёт пресс-служба французов. Сообщается, что игрок получил растяжение травму левой лодыжки.

В пресс-службе отметили, что главный тренер Дидье Дешам вызвал вместо него полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Футболист уже прибыл в расположение сборной Франции.

Напомним, что французам в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре предстоит сегодня сыграть со сборной Боснии и Герцеговины. Начало матча запланировано в 21:45 по московскому времени. Также на протяжении этой недели Франция сыграет со сборными Украины и Финляндии.

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Челси Сборная Франции Н'Голо Канте
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