Названо имя помощника Петракова в сборной Украины

Помощником исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова стал Андрей Анненков, занимающий аналогичную должность в одесском «Черноморце». Об этом он сам сообщил в интервью FanDay.

Специалист рассказал, что ему пришлось всё обдумать, чтобы принять это решение. Вероятно, Анненков будет совмещать работу в клубе и сборной. Также он вспомнил, что прежде они с Петраковым тренировали юношескую сборную, но добавил, что главная команда страны это уже иной уровень.

Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко и его тренерский штаб покинули команду по окончании чемпионата Европы.