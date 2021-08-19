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Чемпионат мира 2022

Названо имя помощника Петракова в сборной Украины

19 Августа 2021 • 23:53 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Помощником исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова стал Андрей Анненков, занимающий аналогичную должность в одесском «Черноморце». Об этом он сам сообщил в интервью FanDay.

Специалист рассказал, что ему пришлось всё обдумать, чтобы принять это решение. Вероятно, Анненков будет совмещать работу в клубе и сборной. Также он вспомнил, что прежде они с Петраковым тренировали юношескую сборную, но добавил, что главная команда страны это уже иной уровень.

Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после того, как Андрей Шевченко и его тренерский штаб покинули команду по окончании чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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