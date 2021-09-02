Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 290 Комментарии
Чемпионат мира 2022

На чемпионат мира не поедет: Сборной Украины нужно срочно менять тренера

02 Сентября 2021 • 14:24 Комментировать (2)
Украина
...
Франция
04.09 21:45

В первый день осени дебютный матч под руководством нового главного тренера проводила не только сборная России, но и сборная Украины. «Жёлто-синие» тоже сыграли вничью, правда, не с Хорватией, а с Казахстаном. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает тренерский дебют Александра Петракова и шансы его команды отправиться на чемпионат мира в Катаре.

В последние годы в адрес сборной Украины звучало много комплиментов. Украинскую национальную команду даже ставили в пример России, поскольку украинцы под руководством Андрея Шевченко отказались от банальных забросов с навесами и стали играть в футбол, в современный футбол. В плане результата новый подход не всегда был эффективен, зато было видно, куда команда стремится. Было чувство, что у такой сборной Украины, старающейся играть в контроль, есть будущее. Особенно с учётом количества привлекаемых в национальную команду молодых игроков.

За пять лет Андрей Шевченко со своим штабом проделал хорошую работу, но его контракт продлён не был. Украинской ассоциации футбола пришлось искать нового тренера для сборной, и в качестве исполняющего обязанности был назначен Александр Петраков. В 2019 году он привёл молодёжную сборную Украины к победе на чемпионате мира, и можно говорить о том, что этот специалист заслужил шанс попробовать себя в главной команде страны. Однако это назначение идёт вразрез с тем курсом, который выбрал украинский футбол пять лет назад, когда сборную принимал Шевченко. И это большая проблема.

Embed from Getty Images

 

На своей первой пресс-конференции в качестве тренера сборной Украины Александр Петраков не просто дал понять, что он не будет поддерживать курс на современный футбол, а ещё и усомнился в эффективности такого курса.

«Буду ли я менять стиль Шевченко? А какой был стиль, расскажите мне? Контроль мяча? У меня он должен быть эффективным, атаки – будь то фланговая подача – должны доходить до ударов. А катать мяч для статистики и для СМИ – я таким не занимаюсь», - ответил Петраков, будто бы даже критикуя Шевченко.

Александр Петраков – прагматик, представляющий старую футбольную школу. Учитывая его дерзкий ответ о подходе Андрея Шевченко, как-то перестраиваться тренер, похоже, не собирается. Это не может не огорчать украинских болельщиков, которые уже успели привыкнуть к сборной, стремящейся к современным тенденциям игры.

В дебютном матче под руководством Александра Петракова сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном. Да, «жёлто-синие» всю игру доминировали, но учитывая разность команд в классе было бы странно наблюдать какой-то иной сценарий. Результат же в конечном итоге оказался провальным. Теперь у украинской сборной практически нет шансов пробиться на чемпионат мира напрямую.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 (путёвка на ЧМ) Франция 4 2 2 0 5:2 8
2 (стыковые игры) Украина 4 0 4 0 5:5 4
3 Финляндия 2 0 2 0 3:3 2
4 Босния и Герцеговина 3 0 2 1 3:4 2
5 Казахстан 3 0 2 1 3:5 2

Сборная Украины завершила вничью все свои четыре матча отбора, причём уже дважды сыграла против Казахстана. Занять первое место вряд ли реально, да и за второе зацепиться будет непросто. Ключевой момент заключается в том, что главные конкуренты украинцев – сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии – с казахстанцами ещё не играли. Рассчитывать на их осечки будет сложно, как сложно будет и обыграть эти крепкие команды.

В футболе всегда есть место для чуда, но, похоже, сборная Украины после двух ничьих с Казахстаном попрощалась с шансами выступить на чемпионате мира в Катаре. Наверняка следующий год команда будет начинать уже с другим тренером, ведь Александр Петраков с его принципами не подходит сборной, которая хочет и – главное – может показывать современный футбол. У молодой сборной Украины всё впереди. Но о смене тренера, пожалуй, нужно думать уже сейчас. 

Алексей Антоненко

Какое место займёт сборная Украины в отборочной группе?
1 2 3 4 5
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
02 Сентября 2021 в 14:29
Сразу видно, что автор статьи некомпетентный человек
старый ХЬЮ
02 Сентября 2021 в 15:35
В чём же ? Аргументы,
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.09  19:00 Грузия ... Косово 2.25 3.1 3.5
02.09  21:45 Швеция ... Испания 4.8 3.6 1.77
02.09  21:45 Чехия ... Беларусь 1.2 6.5 15
02.09  21:45 Венгрия ... Англия 8 4.3 1.43
02.09  21:45 Лихтенштейн ... Германия 80 30 1.01
02.09  21:45 Литва ... Северная Ирландия 5.2 3.5 1.75
02.09  21:45 Андорра ... Сан-Марино 1.38 4.35 10
02.09  21:45 Исландия ... Румыния 2.7 3.2 2.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Сентября
15:01 · Чемпионат мира 2022
Депутат Госдумы Свищёв: Вчера не было стыдно за нашу сборную
14:42 · Чемпионат мира 2022
Ассоциации некоторых сборных Южной Америки отправили в ФИФА запрос с целью наказать клубы АПЛ
14:29 · Чемпионат мира 2022
Названа причина конфликта Зиеша с наставником сборной Марокко
14:07 · Чемпионат мира 2022
Захарян: Могли обыграть Хорватию
13:41 · Чемпионат мира 2022
Линекер поздравил Роналду с историческим рекордом
13:30 · Чемпионат мира 2022
«Валера, тебе Хабиб привет передал»: жена Карпина опубликовала фото с Нурмагомедовым 1 фото
12:44 · Чемпионат мира 2022
Петржела: «Дзюба точно помог бы России в матче с Хорватией»
12:23 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова»
12:14 · Чемпионат мира 2022
Гилерме - о ничьей с Хорватией: «Мы на правильном пути»
12:05 · Чемпионат мира 2022
Корнаухов: «Меня удивил вопрос по Смолову» эксклюзив
11:58 · Чемпионат мира 2022
Сенников: «Учитывая все слабости нашей сборной, Карпин и поставил такой состав» эксклюзив
11:55 · Чемпионат мира 2022
На матче Кипр - Россия отработают испанские судьи
11:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов: «Ничья с Хорватией оставляет хорошие шансы на итоговый успех»
10:57 · Чемпионат мира 2022
Форвард сборной Украины Яремчук - о ничьей в Казахстане: «Это провал» 3
10:49 · Чемпионат мира 2022
Ирландия стала 45-й сборной, которой забил Роналду 5
Все новости
Рекомендуем
 