На чемпионат мира не поедет: Сборной Украины нужно срочно менять тренера

В первый день осени дебютный матч под руководством нового главного тренера проводила не только сборная России, но и сборная Украины. «Жёлто-синие» тоже сыграли вничью, правда, не с Хорватией, а с Казахстаном. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает тренерский дебют Александра Петракова и шансы его команды отправиться на чемпионат мира в Катаре.

В последние годы в адрес сборной Украины звучало много комплиментов. Украинскую национальную команду даже ставили в пример России, поскольку украинцы под руководством Андрея Шевченко отказались от банальных забросов с навесами и стали играть в футбол, в современный футбол. В плане результата новый подход не всегда был эффективен, зато было видно, куда команда стремится. Было чувство, что у такой сборной Украины, старающейся играть в контроль, есть будущее. Особенно с учётом количества привлекаемых в национальную команду молодых игроков.

За пять лет Андрей Шевченко со своим штабом проделал хорошую работу, но его контракт продлён не был. Украинской ассоциации футбола пришлось искать нового тренера для сборной, и в качестве исполняющего обязанности был назначен Александр Петраков. В 2019 году он привёл молодёжную сборную Украины к победе на чемпионате мира, и можно говорить о том, что этот специалист заслужил шанс попробовать себя в главной команде страны. Однако это назначение идёт вразрез с тем курсом, который выбрал украинский футбол пять лет назад, когда сборную принимал Шевченко. И это большая проблема.

На своей первой пресс-конференции в качестве тренера сборной Украины Александр Петраков не просто дал понять, что он не будет поддерживать курс на современный футбол, а ещё и усомнился в эффективности такого курса.

«Буду ли я менять стиль Шевченко? А какой был стиль, расскажите мне? Контроль мяча? У меня он должен быть эффективным, атаки – будь то фланговая подача – должны доходить до ударов. А катать мяч для статистики и для СМИ – я таким не занимаюсь», - ответил Петраков, будто бы даже критикуя Шевченко.

Александр Петраков – прагматик, представляющий старую футбольную школу. Учитывая его дерзкий ответ о подходе Андрея Шевченко, как-то перестраиваться тренер, похоже, не собирается. Это не может не огорчать украинских болельщиков, которые уже успели привыкнуть к сборной, стремящейся к современным тенденциям игры.

В дебютном матче под руководством Александра Петракова сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном. Да, «жёлто-синие» всю игру доминировали, но учитывая разность команд в классе было бы странно наблюдать какой-то иной сценарий. Результат же в конечном итоге оказался провальным. Теперь у украинской сборной практически нет шансов пробиться на чемпионат мира напрямую.

М Команда И В Н П РМ О 1 (путёвка на ЧМ) Франция 4 2 2 0 5:2 8 2 (стыковые игры) Украина 4 0 4 0 5:5 4 3 Финляндия 2 0 2 0 3:3 2 4 Босния и Герцеговина 3 0 2 1 3:4 2 5 Казахстан 3 0 2 1 3:5 2

Сборная Украины завершила вничью все свои четыре матча отбора, причём уже дважды сыграла против Казахстана. Занять первое место вряд ли реально, да и за второе зацепиться будет непросто. Ключевой момент заключается в том, что главные конкуренты украинцев – сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии – с казахстанцами ещё не играли. Рассчитывать на их осечки будет сложно, как сложно будет и обыграть эти крепкие команды.

В футболе всегда есть место для чуда, но, похоже, сборная Украины после двух ничьих с Казахстаном попрощалась с шансами выступить на чемпионате мира в Катаре. Наверняка следующий год команда будет начинать уже с другим тренером, ведь Александр Петраков с его принципами не подходит сборной, которая хочет и – главное – может показывать современный футбол. У молодой сборной Украины всё впереди. Но о смене тренера, пожалуй, нужно думать уже сейчас.

Алексей Антоненко