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Чемпионат мира 2022

​Дешам: «Сборная Украины поставила перед нами сложную задачу»

05 Сентября 2021 • 09:14 Комментировать
Украина
1:1
Франция
окончен

В субботу в рамках отбора на чемпионат мира сборные Украины и Франции сыграли вничью в Киеве со счётом 1:1. После игры комментарий дал наставник «трёхцветных» Дидье Дешам, чьи слова приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

По словам Дешама, во втором тайме ему пришлось менять схему, поскольку стартовая схема не сработала.

«Мы понимали, что на некоторых позициях сборная Украины была сильнее в первом тайме, и должны были реагировать на это. Соперник поставил перед нами сложную задачу», - поделился мыслями Дешам.

Сборная Франции остаётся лидером своей отборочной группы, набрав 9 очков в пяти матчах (2 победы, 3 ничьи). В ближайший вторник, 7 сентября, французы на своём поле сыграют против Финляндии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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