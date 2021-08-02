Почему Шевченко после успеха покинул сборную Украины

Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Специалист не стал продлевать завершившийся контракт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, в чём истинная причина.

Андрей Шевченко покидает сборную Украины после успешного выступления на чемпионате Европы. Команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал континентального первенства, где уступила будущим финалистам – англичанам. С точки зрения результата, всё отлично. Хотя, конечно, можно придраться к команде за уровень игры. Украинцы бездарно проиграли австрийцам матч за второе место в группе, в 1/8 финала выдали довольно скучный поединок со шведами, забив лишь в самой концовке овертайма. Однако игра забудется – результат останется. Почему же Шевченко решил уйти?

С момента завершения выступления сборной Украины на чемпионате Европы прошёл месяц, а Шевченко лишь сейчас объявил об уходе. Из этого легко сделать вывод, что решение не было принято изначально. В ином случае Шевченко объявил бы об уходе ещё на «Уэмбли», на послематчевой пресс-конференции. Вероятно, велись какие-то консультации. Наверняка Федерация футбола Украины хотела сохранить наставника, но не смогла. Учитывая, что до отборочного матча к чемпионату мира против команды Казахстана остался месяц, менять тренера сейчас в планы организации уж точно не входило.

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Кто-то видит логику в уходе Шевченко в связи с тем, что на мундиаль сборная Украины с большой долей вероятности не попадёт. После трёх матчей «жёлто-синие» уже отстали от французов на четыре очка, а 4 сентября действующие чемпионы мира приедут в Киев, так что побороться ещё можно. Да и вообще доработать со сборной до конца отбора к мундиалю можно – групповой этап для команды завершится в ноябре. Однако Шевченко решил уйти в любом случае.

Скорее всего, Шевченко хочет продолжить свою тренерскую карьеру и нацелен на работу в клубе. Не совсем удачный момент для ухода можно расценить как то, что наставник получил предложение, что и подтолкнуло его к принятию решения. Однако в это верится с трудом. В Украине сезон только начался, так что вакантных мест нет. Да и в других странах чемпионат вот-вот стартует. Так что вряд ли у Шевченко готовое предложение, но вполне вероятно, что ему могут где-то предложить место, если у нынешнего наставника старт сезона не задастся. В этом случае молодому украинскому тренеру надо быть свободным, чтобы принять какой-то клуб.

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Учитывая, что у Шевченко итальянский штаб, что он знает эту страну и что его там помнят, вполне можно ожидать, что какой-то местный клуб позовёт легенду «Милана». Кстати, необязательно стоит смотреть на Серию А. Кажется, что Шевченко может согласиться и на вторую по уровню лигу, если проект будет интересным. Например, «Монца», которая принадлежит Сильвио Берлускони. Чем не вариант, если у Джованни Строппы не получится? Конечно, теперь Мирча Луческу тоже должен понимать, что уже есть претендент на пост наставника киевского «Динамо».

В проигрыше остаётся лишь сборная Украины. ФФУ надо срочно искать нового тренера, который должен в сентябре обыгрывать Казахстан и Францию. Потеря очков в любом случае поставит крест на первом месте, да и за вторую строчку и попадание в стыковые матчи «жёлто-синим» ещё предстоит побороться с той же командой Финляндии, которая по потерянным баллам в группе идёт выше.

Андрей Центров