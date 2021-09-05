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Чемпионат мира 2022

Разочаровали лидеры: кто был худшим игроком сборной Украины в матче против Франции

05 Сентября 2021 • 00:17 Комментировать
Украина
1:1
Франция
окончен

Оценки футболистам Александра Петракова

Ничья с действующими чемпионами мира, вау! Очень достойный результат сборная Украины добыла в домашней игре с французами, если вынести за скобки остальные составляющие. «Жёлто-синим» откровенно повезло забить гол, а «трёхцветные» простили хозяев несколько раз. Да и ничья эта стала пятой за пятый матч для команды Петракова. Так будет очень сложно попасть на чемпионат мира 2022.

Статистика матча: владение мячом – 39:61, удары по воротам – 8:16, в створ – 3:5, угловые – 3:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

АНДРЕЙ ПЯТОВ – 7,5. Чаще французы промахивались или попадали в каркас, но работы у Пятова тоже было через край. Четыре сейва после опасных ударов, нейтрализованный выход Марсьяля и хладнокровное руководство обороной, иногда откровенно пожарившей.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 6,5. Молодой Илья Забарый достойно смотрелся в трио защитников. Не дал разогнаться Коману, а сам по правому краю разогнал голевую атаку сборной Украины. Активен он был и на стандартах, едва не отличившись после углового.

СЕРГЕЙ КРИВЦОВ – 5,0. Многоопытному Кривцову в центре было куда сложнее. Марсьяль двигался отлично, создав себе несколько хороших шансов. Сергею явно не хватало резкости, чтобы поспеть за Антони.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 6,0. Очень сложно пришлось Матвиенко, на его полуфланге комбинировал Гризманн, создавший тонну остроты. Но сам Николай бился достойно, не допуская Антуана близко к воротам.

ТАРАС СТЕПАНЕНКО – 5,0. Центр поля украинцы не проиграли вчистую, но в этом нет заслуг Тараса. Минимум борьбы (1 выигранный эпизод из 2) и минимум обостряющих передач (1). Такая статистика для центрального полузащитника, конечно, неприемлема.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 8,0. А вот этот живчик работал, просто пахал в центре поля. Шапаренко от штрафной до штрафной носился, проделав огромный объём работы. Полезной работы – гол забил, трижды разгонял наступления длинными передачами, два раза удачно пошёл в дриблинг и заработал четыре штрафных удара.

АЛЕКСАНДР ТЫМЧИК – 5,0. Фланги украинцами проиграны в дым. Тымчик не накрыл навес Комана, после которого случилась суматоха с забитым мячом французов. Сам вперёд не ходил, никак не обостряя справа.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 4,0. С фланга Миколенко проблем пришло ещё больше. И только чудо, неточность французов и уверенная игра Пятова помешали французам победить. Погба с Гризманном через зону Миколенко привели четыре опасные атаки, а сам Виталий даже ни разу не навесил точно.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – 7,5. Вся острота впереди исходила от молодого Цыганкова. Виктор стал автором голевой передачи (пусть это и похоже на отскок), постоянно навязывал борьбу в нужных местах, создал три (все шансы Украины) голевых момента.

АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 4,0. Игроки с именем разочаровали. Капитан сборной Украины бесполезно бегал по флангу, никак не помогая обороне, и никак не обостряя. Проиграл 5 единоборств из 7, а когда Цыганков выводил его на удар – уверенно порол момент. Так было дважды.

РОМАН ЯРЕМЧУК – 4,0. Понятно, что большому форварду тяжело, когда его команда обороняется 70 минут встречи, но и Яремчук сыграл явно ниже своих возможностей. Цыганков нашёл Романа в хорошей позиции – тот пробил сильно выше. Да и цеплять мячи не получалось, из пяти случаев верховой борьбы за мяч выигран всего лишь один эпизод.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – б/о.

ДАНИИЛ СИКАН – б/о.

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ – б/о.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – б/о. 

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