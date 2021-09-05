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​Тренер сборной Украины: «Выйти из группы – моя мечта»

05 Сентября 2021 • 10:30 Комментировать
Украина
1:1
Франция
окончен

Сборная Украины в субботу вечером сыграла вничью с Францией (1:1). После пяти игр в активе «жёлто-синих» пять зачётных баллов – они завершили вничью все свои прошедшие поединки.

Рулевой сборной Украины Александр Петраков после субботней ничьей с чемпионами мира дал комментарий. Слова специалиста приведены на сайте УЕФА.

По словам Петракова, после ничьей с Казахстаном (2:2) с командой был проведён разговор. Тренер поблагодарил своих футболистов, в частности принявших его опытных игроков, а также предыдущий штаб во главе с Андреем Шевченко.

«Выйти из группы - моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на ЧМ в Катаре. Говорю об этом ребятам», - сказал Петраков.

Впереди у сборной Украины товарищеский матч против Чехии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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