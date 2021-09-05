​Тренер сборной Украины: «Выйти из группы – моя мечта»

Сборная Украины в субботу вечером сыграла вничью с Францией (1:1). После пяти игр в активе «жёлто-синих» пять зачётных баллов – они завершили вничью все свои прошедшие поединки.

Рулевой сборной Украины Александр Петраков после субботней ничьей с чемпионами мира дал комментарий. Слова специалиста приведены на сайте УЕФА.

По словам Петракова, после ничьей с Казахстаном (2:2) с командой был проведён разговор. Тренер поблагодарил своих футболистов, в частности принявших его опытных игроков, а также предыдущий штаб во главе с Андреем Шевченко.

«Выйти из группы - моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на ЧМ в Катаре. Говорю об этом ребятам», - сказал Петраков.

Впереди у сборной Украины товарищеский матч против Чехии.