Андрей Шевченко пожелал сборной Украины успехов с новым тренером

Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной Украины, тепло попрощался с командой в своем профиле в «Инстаграме».

Специалист подвел итог пятилетней работы, выразив благодарность всем футболистам национальной команды, вместе с которыми нынешним летом ему удалось добиться выхода в четвертьфинал чемпионата Европы. Также он пожелал сборной успешных выступлений уже вместе с новым наставником.

Нужно добавить, что после того, как Шевченко ушел из команды, его место доверили Александру Петракову, который пока назначен исполняющим обязанности. Ближайшие отборочные матчи сборная Украины сыграет в сентябре против Казахстана и Франции.