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Андрей Шевченко пожелал сборной Украины успехов с новым тренером

18 Августа 2021 • 21:19 Комментировать
Казахстан
...
Украина
01.09 17:00
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Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной Украины, тепло попрощался с командой в своем профиле в «Инстаграме».

Специалист подвел итог пятилетней работы, выразив благодарность всем футболистам национальной команды, вместе с которыми нынешним летом ему удалось добиться выхода в четвертьфинал чемпионата Европы. Также он пожелал сборной успешных выступлений уже вместе с новым наставником.

Нужно добавить, что после того, как Шевченко ушел из команды, его место доверили Александру Петракову, который пока назначен исполняющим обязанности. Ближайшие отборочные матчи сборная Украины сыграет в сентябре против Казахстана и Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Украины
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