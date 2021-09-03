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Чемпионат мира 2022

Пятов: «Следует реализовывать свои шансы»

03 Сентября 2021 • 14:45 Комментировать
Казахстан
2:2
Украина
окончен

Голкипер украинской национальной сборной Андрей Пятов поделился мнением относительно предстоящей встречи с Францией в квалификации к чемпионату мира.

«В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Следует реализовывать свои шансы», - приводит слова Пятова Football.ua.

Ветеран «жёлто-синих» добавил, что его действия в последнем матче обязательно проанализируют компетентные специалисты – тренер вратарей и главный тренер.

Не обошёл стороной Пятов и тему предстоящей встречи с французами: «Их футболистов знает весь мир. Будем закрыть их, а у нас момент точно будет. Стадион нам поможет».

К слову, Франция лишилась из-за травмы Килиана Мбаппе, который уже покинул расположение сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Украины Андрей Пятов Сборная Казахстана
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04.09  16:00 Финляндия ... Казахстан 1.47 4.15 7.7
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