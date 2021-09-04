Царица ничьих: Сборная Украины упустила победу над Францией и доползла до Финляндии

Успевшая растерять кучу очков Украина должна была обыгрывать дома Францию для улучшения своей турнирной ситуации в группе D.

Сборная Украины начала и продолжила отборочный цикл к чемпионату мира-2022 на контрасте по сравнению с финальной частью Евро-2020. На чемпионате континента «жовто-блакитные» добрались до четвертьфинала, но в отборе к мундиалю они четырежды сыграли вничью в четырёх первых матчах. Мировая во Франции в первом туре ещё в марте стала хорошим результатом для украинцев, но домашняя ничья с Финляндией и два дележа очков с Казахстаном поставили знак вопроса насчёт прохода «жёлто-синих» на чемпионат мира в Катара. Речь идёт о втором месте и путёвке в стыковые матчи, поскольку первая строчка наверняка останется за Францией.

Кроме того, сейчас сборная Украины переживает перестройку после ухода Андрея Шевченко, которого на посту главного тренера команды сменил Александр Петраков в качестве исполняющего обязанности. Что касается личных встреч украинцев со сборной Франции, то они за предыдущие десять лет схлестнулись до отчётного матча пять раз. На Евро-2012 «трёхцветные» выиграли 2:0 в памятном матче, прерывавшемся из-за ливня в Донецке. В стыках к ЧМ-2014 Украина выиграла дома 2:0, но проиграла в гостях 0:3. Прошлой осенью в товарищеском матче команда Дидье Дешама покуражилась со счётом 7:1, ну и весной, о чём мы уже упомянули, на «Стад де Франс» была ничья 1:1.

Французы сами подходили к матчу в Киеве на фоне маловразумительного результата – домашней ничьей с Боснией и Герцеговиной. Для хозяев из-за дисквалификации был недоступен Зинченко, для гостей – Кунде. Также отсутствовали Буяльский, Канте, Толиссо и – внимание – Мбаппе. Ранний старт матча остался за украинцами, попытавшимися забить быстрый гол с наскока, но у них не срослось с этой задумкой. Постепенно инициатива перешла к визитёрам, периодически наносившим полуопасные удары. В частности, Гризманн на 28-й минуте немножко не попал в правый угол примерно с линии штрафной.

К отметке получаса игра изменила своё направление в другую сторону, украинцы стали чувствовать себя лучше на чужой половине поля. На 35-й минуты только чудо позволило сборной Франции не пропустить. Колкий удар Ярмоленко потащил Льорис, а с более опасного добивания Забарный умудрился послать мяч на трибуны. Хозяева вполне могли быть наказаны Марсьялем, но тот запорол выход один на один, проиграв дуэль Пятову. После чего были наказаны именно французы. Яремчук прострелил с правого края на ближнюю штангу, где боролись Зума с Цыганковым, и мяч отскочил чётко на ногу Шапаренко, здорово поразившему цель (1:0).

Украинцам было досадно относительно легко пропустить ответный гол в начале второго тайма. Его не предвещало какое-то сумасшедшее давление в исполнение соперника. Просто французы хорошо воспользовались своей подачей и отскоком. Коман навесил справа, а от Рабио, ведшего единоборство с защитником, пошла скидка на Марсьяля. Тот пробил головой, и мяч через Пятова оказался в пределах створа в сетке возле штанги (1:1). Причём винить вратаря тут вряд ли стоит, поскольку удар наносился с малой дистанции, хоть и в ближний угол.

В оставшиеся сорок пять с учётом добавленного времени минут ближе к следующему голу были «трёхцветные», игравшие опаснее. Возможно, в этом плане сказывался их более высокий класс. Но этого класса им не хватило, чтобы забить ещё и заставить «жёлто-синих» проиграть. Однако пару-тройку моментов гости имели: Гризманн послал выше створа продольный пас от Комана, Зума не попал в створ вторым этажом, а Диаби после передачи вышедшего на замену Бензема угодил в левую штангу.

Итог – 1:1, как и в первом матче этих команд. Франция набирает девять очков, а Украина – пять, играя пятую ничью из пяти возможных. Пять баллов и у Финляндии, только вот у неё всего три проведённых матча. Ситуация в таблице не может радовать украинских болельщиков, потому как команда Александра Петракова реально рискует не поехать на мундиаль в Катар.

Кирилл Иванцов