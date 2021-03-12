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Марсьяль травмировался в матче с «Миланом»

12 Марта 2021, 08:44,

Французский нападающий Антони Марсьяль, выступающий за «Манчестер Юнайтед», получил травму во вчерашнем поединке против «Милана» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Антони получил болезненный удар в бедро. Ему предстоит пройти медобследование, после которого определим степень серьезности травмы», - приводит слова главного тренера манкунианцев Уле Гуннара Сульшера портал Goal.

Ответный матч состоится в Милане 18-го марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Марсьяль провел 22 поединка, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антони Марсьяль
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