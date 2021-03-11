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​Индзаги: «В 2007 году «МЮ» поплатился за наше желание отомстить «Ливерпулю»

11 Марта 2021, 17:42,

Главный тренер «Лацио» Филиппо Индзаги вспомнил, как он в составе «Милана» принимал участие в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2006/2007. Теперь эти команды готовятся сразиться в 1/8 финала Лиги Европы.

В сезоне 2006/2007 «Милан» на своём поле обыграл «МЮ» со счётом 3:0 после гостевого поражения 2:3. «Россонери» вышли в финал, где обыграли «Ливерпуль» с результатом 2:1. Двумя годами ранее «Милан» уступил мерсисайдцам в финальном матче по пенальти, растранжирив за шесть минут второго тайма преимущество 3:0.

«Когда я вспоминаю ответный полуфинал против «МЮ», на ум приходят три вещи. Первое: взгляды в автобусе. Мы были очень сосредоточены. Второе: дождь. По ходу первого тайма был настоящий шторм. Третье: болельщики. На «Сан-Сиро» всегда была особенная атмосфера, а в тот вечера она была и вовсе невероятной.

«Ливерпуль» вышел в финал днём ранее. Они очень огорчили нас в Стамбуле в 2005 году, и мы ждали этого матча-реванша. «Манчестер Юнайтед» поплатился за наше желание отомстить «Ливерпулю», - рассказал Индзаги La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Милан, Филиппо Индзаги
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