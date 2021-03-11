Пиоли: «Мы заслуживали большего, но результат хороший»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поблагодарил своих футболистов за игру в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «МЮ» (1:1).

- Мы работаем над тем, чтобы стать лучше и вновь побеждать. Наша цель - привести «Милан» на те позиции, которых мы заслуживаем, а такие матчи показывают, где можно улучшить игру. Мы хотим пройти весь путь, а для этого нужно обыгрывать таких соперников, - заявил Пиоли на Sky Sport Italia.

- Сегодняшний результат положительный, но впереди у нас еще один сложный матч. Работа еще не сделана. Соперник - классная команда. Когда я вижу, как ребята грызут газон ради результата, я только счастлив. До игры мы, вероятно, считали бы ничью удовлетворительным итогом. Сейчас я думаю, что мы заслуживали большего, но результат хороший, - добавил тренер.

Ответный матч состоится в следующий четверг.