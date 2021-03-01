Лига Европы 2020-2021
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​Ибрагимович рискует пропустить оба матча с «Манчестер Юнайтед»

01 Марта 2021, 18:17,

Травма приводящей мышцы, полученная Златаном Ибрагимовичем в воскресном матче чемпионата Италии против «Ромы», вынуждает игрока пропустить ближайшие игры «Милана», в частности первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Как сообщает Goal.com, шведский бомбардир рискует пропустить и ответный поединок.

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграют в Лиге Европы 11 и 18 марта – сначала в Англии, а затем и в Италии.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович принял участие в двадцать одном матче «Милана». На счету шведского форварда шестнадцать забитых голов и два результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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0
snk6565
01 Марта 2021, 18:28

Жаль...для меня особо интересно было посмотреть именно на Ибру в этом противостоянии...здоровья!

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