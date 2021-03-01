​Ибрагимович рискует пропустить оба матча с «Манчестер Юнайтед»

Травма приводящей мышцы, полученная Златаном Ибрагимовичем в воскресном матче чемпионата Италии против «Ромы», вынуждает игрока пропустить ближайшие игры «Милана», в частности первую игру 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Как сообщает Goal.com, шведский бомбардир рискует пропустить и ответный поединок.

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграют в Лиге Европы 11 и 18 марта – сначала в Англии, а затем и в Италии.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович принял участие в двадцать одном матче «Милана». На счету шведского форварда шестнадцать забитых голов и два результативных паса.