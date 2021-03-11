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Сульшер: «Возможно, всё же ничья - справедливый результат»

11 Марта 2021, 23:46,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер расстроился после ничейного результата матча Лиги Европы против «Милана» (1:1). Его команда пропустила в компенсированное время.

- Очень разочарован голом после одного из последних касаний мяча в поединке. Конечно, задача осложнилась, но в любом случае все бы решалось в ответном матче, - заявил норвежский тренер в эфире BT Sport.

- Мы были немного медлительными, контролируя мяч. Это урок для нас, ведь и далее придется играть на максимум каждую неделю. У нас очень хорошие соперники. Возможно, всё же ничья - справедливый результат, - добавил Сульшер.

Ответный матч состоится через неделю.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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