Сульшер: «Возможно, всё же ничья - справедливый результат»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер расстроился после ничейного результата матча Лиги Европы против «Милана» (1:1). Его команда пропустила в компенсированное время.

- Очень разочарован голом после одного из последних касаний мяча в поединке. Конечно, задача осложнилась, но в любом случае все бы решалось в ответном матче, - заявил норвежский тренер в эфире BT Sport.

- Мы были немного медлительными, контролируя мяч. Это урок для нас, ведь и далее придется играть на максимум каждую неделю. У нас очень хорошие соперники. Возможно, всё же ничья - справедливый результат, - добавил Сульшер.

Ответный матч состоится через неделю.