Пиоли – о жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы: «Нам предстоит встретиться с главным претендентом на победу в турнире»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. «Россонери» предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед».

«Это будет большой матч для нас. Вся команда мотивирована. Конечно, нам предстоит встретиться с главным претендентом на победу в Лиге Европы. Соперник и стадион ассоциируются со славными временами в истории «Милана», - цитирует Пиоли ANSA.

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится в четверг, 11 марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени. Ответная же встреча запланирована на 18 марта, она пройдёт в Италии.