Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пиоли – о жеребьёвке 1/8 финала Лиги Европы: «Нам предстоит встретиться с главным претендентом на победу в турнире»

26 Февраля 2021, 20:45,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. «Россонери» предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед».

«Это будет большой матч для нас. Вся команда мотивирована. Конечно, нам предстоит встретиться с главным претендентом на победу в Лиге Европы. Соперник и стадион ассоциируются со славными временами в истории «Милана», - цитирует Пиоли ANSA.

Первый матч между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится в четверг, 11 марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени. Ответная же встреча запланирована на 18 марта, она пройдёт в Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Стефано Пиоли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола