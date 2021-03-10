​Пиоли: «Противостояние с «Манчестер Юнайтед» не похоже на финал»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Это противостояние не похоже на финал. В гонке участвует много клубов. Это просто престижная игра между двумя историческими клубами с большим прошлым. Мы работаем, чтобы вернуться к победам и осуществить свои мечты.

Мы должны быть командой в обоих матчах. Если мы будем располагаться более компактно, мы сможем улучшить как оборонительную, так и наступательную фазу.

Меня впечатлил «Манчестер Юнайтед». Они заслуженно обыграли фантастическую команду, которая не проигрывала 20 или 21 матч. Мы изучили эту игру», - сказал Пиоли на пресс-конференции.