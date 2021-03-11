Сульшер рад встрече с Далотом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер с нетерпением ждёт встречи с «Миланом» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Арендованный летом у «красных дьяволов» защитник провел 20 матчей за «россонери» и сегодня попал в стартовый состав итальянской команды (2 гола и столько же результативных передач).

- Диого действительно хорошо играет и забил классный гол на выходных, а также получает удовольствие от игры в «Милане». У нас есть шанс посмотреть на него в действии. Мы довольны игрой Диого, он ушел в аренду за игровой практикой в топовый клуб, - заявил Сульшер клубному сайту.