Сульшер рад встрече с Далотом

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11 Марта 2021, 20:28,
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер с нетерпением ждёт встречи с «Миланом» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Арендованный летом у «красных дьяволов» защитник провел 20 матчей за «россонери» и сегодня попал в стартовый состав итальянской команды (2 гола и столько же результативных передач).
- Диого действительно хорошо играет и забил классный гол на выходных, а также получает удовольствие от игры в «Милане». У нас есть шанс посмотреть на него в действии. Мы довольны игрой Диого, он ушел в аренду за игровой практикой в топовый клуб, - заявил Сульшер клубному сайту.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Диого Далот