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Нашлось кому забить и без Ибры: «Милан» вытащил матч с «Манчестер Юнайтед» в компенсированное время

11 Марта 2021, 22:48,

В одной из центральных битв 1/8 финала Лиги Европы сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Милан
(1:0) Диалло Амад 50'    
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон   74' (Шоу Люк (   74') Байи Эрик Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт   55' Матич Неманья Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну   73' (Фред Сантос (   73') Джеймс Дэниэл   74' (Уильямс Брендон (   74') Марсьяль Антони   46' (Диалло Амад (   46')
Запасные: Линделоф Виктор Бишоп Натан Грант Ли Туанзебе Аксел
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   74' (Калюлю Пьер (   74') Кьяер Симон Томори Фикайо Далот Диогу Мейте Суалихо Кесси Франк Салемакерс Алексис   19'   69' (Тонали Сандро (   69') Крунич Раде Диас Брахим   69' (Кастильехо Самуэль (   69') Леау Рафаэл
Запасные: Габбия Маттео Тонин Риккардо Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
11 марта. Стадион "Олд Траффорд".

В 2007 «Милан» и «Манчестер Юнайтед» встречались в полуфинале Лиги чемпионов, тогда по сумме двух матчей выиграл итальянский клуб. Сейчас эти команды были сведены в плей-офф Лиги Европы, но пока всё идёт к тому, что в следующем сезоне они обе начнут свой путь в Лиге чемпионов, учитывая их промежуточные места в национальных чемпионатах. Впрочем, сейчас не о внутренних лигах, а о втором по силе континентальном кубке.

Первый тайм проходил в среднем темпе и точно не был искромётным. Гости в первые пятнадцать минут забили два мяча, и оба они были отменены. Сначала Леау вышел один на один с Хендерсоном по правой стороне и поразил ближний нижний угол, но сделал это из офсайда. Леау забрался во «вне игры» по собственной невнимательности, поскольку он уже пребывал в этом положении несколько секунд до получения заброса из глубины. Что же касается второго незасчитанного гола «Милана», то там ситуация обстояла так. Кессье принял вброс аута из-за правой бровки и чётко пальнул в дальний угол, однако во время обработки подыграл себе рукой, что не ускользнуло от внимания ВАР.

Embed from Getty Images

Между этими фантомными голами «россонери» успела затесаться и красивая попытка положившего корпус Марсьяля, но Доннарумма проявил себя блестяще, переведя снаряд на угловой. А стопроцентный момент манкунианцы создали на 39-й минуте, когда проводили период давления на чужие ворота. Фернандеш скинул на левую штангу, Доннарумма слегка коснулся мяча, и Магуайр умудрился с мелкого расстояния послать мяч ногой в боковую стойку. «Милан», активничавший раньше, имел на исходе получаса менее опасный момент – Салемакерс со средней дистанции пробил в руки Доннаруммы.

В перерыве проницательностью блеснул Уле-Гуннар Сульшер. Убрав с поля Марсьяля, наставник «красных дьяволов» отрядил на зелёный газон восемнадцатилетнего Амада Диалло. Тому не потребовалось и пяти минут, чтобы забить гол, который потом будут крутить в различных интересных подборках. Диспетчер манкунианцев Бруну Фернандеш выполнил заброс из центральной зоны в чужую штрафную, а Диалло перебросил Доннарумму затылком (1:0). Находившийся рядом Томори наблюдал за этим действом как нейтральный свидетель.

Embed from Getty Images

«Милан» почти весь остаток матча провёл в атаке. На 64-й минуте Калабрия навесил справа, и Крунич послал мяч головой выше створа. Хозяева ответили редким моментом через восемь минут. Гринвуд прострелил справа на дальнюю штангу, и Джеймс в падении не попал в ближний угол.

«МЮ», казалось, дообороняет минимальный счёт без эксцессов. Не находилось на поле у «Милана» травмированного Ибрагимовича, который передал бы пламенный привет своему бывшему клубу. Но ворота хозяев всё-таки были поражены на второй добавленной минуте, когда манкунианцы оставили без прикрытия на ближней штанге Кьяера, замкнувшего подачу с левофлангового углового (1:1).

Embed from Getty Images

«МЮ» досадно упускает победу в последний момент, а «Милан» радуется преимуществу гостевого гола.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Лига Европы
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Комментарии (5)
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0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 23:02

Ребята, не знаю кому- как, а мне стыдно за игнру хозяев. парадокс, при этом они могли и 2:0 (Джеймс калич) вести. Но - 1:1 - это справедливо и заслуженно. Играть надо нормально, а не жаться трусливо к совим воротам. Роя с сэром Алексом на них нет. Без зрителей поля становятся нейтральными, и шансы равны. Однако во второй игре красным инвалидам придется напрячься. Иначе вылет ждет. Смогут переиграть Милан - будут молодцы. ну а коли сыграют так же, ка кна некогда грозном Траффорде - туда им и дорога. Плакать не буду, я за 30 лет навидался всякого) Сегодня многомиллионные инстаграм-позеры оставили просто отвратительное впечатление.

1
Element-22
11 Марта 2021, 22:56

после Сити вышли как будто пьяные. спасибо Милану, что вовремя отрезвили) в целом счёт по игре и закономерен. ответка будет жаркой, надеюсь на возвращение в строй всех бистов с обеих сторон.

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 22:57

+

0
ингерман
11 Марта 2021, 22:52

ай отличный резалт.. надеюсь манюню вынесут в ответочке.. очень хочеца увидеть ибру в следующем маче.. )))

0
CELTIC FROST
11 Марта 2021, 22:58

гляди. старый перец. не перенапрягись)

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