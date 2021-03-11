Нашлось кому забить и без Ибры: «Милан» вытащил матч с «Манчестер Юнайтед» в компенсированное время

В одной из центральных битв 1/8 финала Лиги Европы сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В 2007 «Милан» и «Манчестер Юнайтед» встречались в полуфинале Лиги чемпионов, тогда по сумме двух матчей выиграл итальянский клуб. Сейчас эти команды были сведены в плей-офф Лиги Европы, но пока всё идёт к тому, что в следующем сезоне они обе начнут свой путь в Лиге чемпионов, учитывая их промежуточные места в национальных чемпионатах. Впрочем, сейчас не о внутренних лигах, а о втором по силе континентальном кубке.

Первый тайм проходил в среднем темпе и точно не был искромётным. Гости в первые пятнадцать минут забили два мяча, и оба они были отменены. Сначала Леау вышел один на один с Хендерсоном по правой стороне и поразил ближний нижний угол, но сделал это из офсайда. Леау забрался во «вне игры» по собственной невнимательности, поскольку он уже пребывал в этом положении несколько секунд до получения заброса из глубины. Что же касается второго незасчитанного гола «Милана», то там ситуация обстояла так. Кессье принял вброс аута из-за правой бровки и чётко пальнул в дальний угол, однако во время обработки подыграл себе рукой, что не ускользнуло от внимания ВАР.

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Между этими фантомными голами «россонери» успела затесаться и красивая попытка положившего корпус Марсьяля, но Доннарумма проявил себя блестяще, переведя снаряд на угловой. А стопроцентный момент манкунианцы создали на 39-й минуте, когда проводили период давления на чужие ворота. Фернандеш скинул на левую штангу, Доннарумма слегка коснулся мяча, и Магуайр умудрился с мелкого расстояния послать мяч ногой в боковую стойку. «Милан», активничавший раньше, имел на исходе получаса менее опасный момент – Салемакерс со средней дистанции пробил в руки Доннаруммы.

В перерыве проницательностью блеснул Уле-Гуннар Сульшер. Убрав с поля Марсьяля, наставник «красных дьяволов» отрядил на зелёный газон восемнадцатилетнего Амада Диалло. Тому не потребовалось и пяти минут, чтобы забить гол, который потом будут крутить в различных интересных подборках. Диспетчер манкунианцев Бруну Фернандеш выполнил заброс из центральной зоны в чужую штрафную, а Диалло перебросил Доннарумму затылком (1:0). Находившийся рядом Томори наблюдал за этим действом как нейтральный свидетель.

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«Милан» почти весь остаток матча провёл в атаке. На 64-й минуте Калабрия навесил справа, и Крунич послал мяч головой выше створа. Хозяева ответили редким моментом через восемь минут. Гринвуд прострелил справа на дальнюю штангу, и Джеймс в падении не попал в ближний угол.

«МЮ», казалось, дообороняет минимальный счёт без эксцессов. Не находилось на поле у «Милана» травмированного Ибрагимовича, который передал бы пламенный привет своему бывшему клубу. Но ворота хозяев всё-таки были поражены на второй добавленной минуте, когда манкунианцы оставили без прикрытия на ближней штанге Кьяера, замкнувшего подачу с левофлангового углового (1:1).

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«МЮ» досадно упускает победу в последний момент, а «Милан» радуется преимуществу гостевого гола.

Кирилл Иванцов