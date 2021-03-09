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Магуайр: «Мы знаем, насколько силён «Милан», матчи будут очень сложными»

09 Марта 2021, 21:16,

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр выразил восхищение «Миланом», следующим соперником «красных дьяволов» в Лиге Европы.

- Когда я рос, «Милан» был топ-клубом. «Сан-Сиро» - легендарный стадион, поэтому узнав о результатах жеребьевки, подумалось о том, что будет восхитительное противостояние. Также очень здорово принимать в нем участие. Наш Диого Далот там играет на правах аренды, поэтому я уверен, что ребята с ним тесно контактируют. Мы знаем, насколько силен «Милан». Он хорошо играет в Лиге Европе этого сезона, и, наверняка, матчи будут очень сложными, - заявил Магуайр УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Гарри Магуайр
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