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УЕФА рассмотрит наказание «Црвены Звезды» за расизм в адрес Ибрагимовича

03 Марта 2021, 21:15,

УЕФА рассмотрел инцидент в матче Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Миланом» (2:2), во время которого в адрес форварда итальянской команды Златана Ибрагимовича неслись некорректные выражения. В частности, звучало слово, используемое сербскими националистами в адрес боснийцев, являющееся одним из самых оскорбительных. Представители клуба из Белграда  немедленно извинились после случившегося, но это ничего уже не изменило.

УЕФА обвиняет «Црвену Звезду» в расистском поведении, провокационных и оскорбительных скандирований и нарушения протокола УЕФА. Инцидент будет рассматривать контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, УЕФА, Црвена Звезда
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