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Томори – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, что опыт выступлений в АПЛ поможет мне»

10 Марта 2021, 20:20,

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы понимаем, что это важная игра для обеих команд. Это первый матч, конечно, он будет очень сложным. Мы уже изучили «Манчестер Юнайтед», у них быстрые нападающие, надеюсь, что опыт выступлений в английской Премьер-лиге поможет мне.

Похвала от Мальдини? Очень приятно слышать такие вещи, особенно от такой легенды, как Мальдини. Это вселяет в меня уверенность, я хочу продолжать радовать болельщиков и помогать своей команде. Посмотрим, что произойдёт в будущем», - цитирует Томори Football Italia.

Напомним, что «Милан» арендовал Томори у «Челси» в зимнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Фикайо Томори
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