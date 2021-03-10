Томори – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Надеюсь, что опыт выступлений в АПЛ поможет мне»

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы понимаем, что это важная игра для обеих команд. Это первый матч, конечно, он будет очень сложным. Мы уже изучили «Манчестер Юнайтед», у них быстрые нападающие, надеюсь, что опыт выступлений в английской Премьер-лиге поможет мне.

Похвала от Мальдини? Очень приятно слышать такие вещи, особенно от такой легенды, как Мальдини. Это вселяет в меня уверенность, я хочу продолжать радовать болельщиков и помогать своей команде. Посмотрим, что произойдёт в будущем», - цитирует Томори Football Italia.

Напомним, что «Милан» арендовал Томори у «Челси» в зимнее трансферное окно.