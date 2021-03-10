Сульшер: «Я восхищаюсь «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лестно высказался о «Милане», с котором его команде предстоит сразиться за выход в 1/4 финала Лиги Европы.

«Я восхищаюсь «Миланом». Традиции, история, класс… Невероятный клуб.

Сыграет ли Рэшфорд? Я не думаю, что кто-то вернётся в строй. С воскресенья ситуация никак не изменилась», - сказал Сульшер на предматчевой пресс-конференции.

Первая встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Миланом» состоится завтра, 11 марта, в Англии, стартовый свисток о начале матча запланирован на 20:55 по московскому времени. Ответная игра пройдёт в следующий четверг, восемнадцатого марта.