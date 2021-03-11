Ибрагимович не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Шведский бомбардир Златан Ибрагимович не поможет «Милану» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.

39-летний нападающий не попал в заявку на поединок из-за травмы. В конце февраля Ибрагимович получил повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Первый матч противостояния состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 11-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча между «красными дьяволами» и «россонери» проведет Liveresult.ru.