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Ибрагимович не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

11 Марта 2021, 11:39,

Шведский бомбардир Златан Ибрагимович не поможет «Милану» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.

39-летний нападающий не попал в заявку на поединок из-за травмы. В конце февраля Ибрагимович получил повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Первый матч противостояния состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 11-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча между «красными дьяволами» и «россонери» проведет Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
11 Марта 2021, 13:31

Жаль! В таком матче присутствие исключительных футболистов могло принести Милану преимущество. Ну, теперь точно можно зациклиться на обороне и не пропустить.

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