Ибрагимович не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

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11 Марта 2021, 11:39,
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Шведский бомбардир Златан Ибрагимович не поможет «Милану» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует пресс-служба итальянского клуба.
39-летний нападающий не попал в заявку на поединок из-за травмы. В конце февраля Ибрагимович получил повреждение приводящей мышцы левого бедра.
Первый матч противостояния состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» сегодня, 11-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча между «красными дьяволами» и «россонери» проведет Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Златан Ибрагимович
Жаль! В таком матче присутствие исключительных футболистов могло принести Милану преимущество. Ну, теперь точно можно зациклиться на обороне и не пропустить.